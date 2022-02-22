Asena, sosyal medyayı ikiye böldü

Danslarıyla fırtınalar estiren Asena, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

İş insanı Hasan Dere ile nikah masasına oturduktan sonra yurt dışına yerleşip gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü oryantal Asena, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

SON HALİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Son haliyle dikkat çeken ünlü oryantal, sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Asena'nın çok değiştiğini belirterek tanıyamadığını dile getirdi.

Bir kısım ise Asena'nın hiç değişmediğini yıllar geçtikçe güzelleştiğini dile getirdi.