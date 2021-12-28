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    Ashley Graham'dan hamilelik pozu

    34 yaşındaki model, siyah-beyaz fotoğrafta elleriyle göğüslerini kapatarak çıplak poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 15:31
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    Ashley Graham'dan hamilelik pozu

    Kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, ikinci kez hamile olduğunu çıplak pozlarıyla duyurmuştu.

    Film yönetmeni Justin Ervin ile evli olan Graham, son dönemde karnı burnunda verdiği pozlarla gündeme geliyor.

    İKİZLER GELİYOR

    Büyük beden model olarak tanınan Ashley Graham, son olarak karnına ikiz oğlan resmi çizip soyundu. Karnını gösteren ünlü modelin, ikiz bebek beklediği ortaya çıktı.

    "SANKİ BİR YARATIK BEDENİMİ ELE GEÇİRMİŞ"

    Graham daha önce hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlattı. 32 yaşındaki Graham, bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanırken yaşadıklarını, şu sözlerle ifade etti: "Vücudum çok hızlı değişiyordu. Zihinsel olarak anlamam gerçekten biraz zaman aldı. Sanki bir yaratık bedenimi ele geçirmişti."

    Ashley Graham dan hamilelik pozu #1

    Ashley Graham dan hamilelik pozu #2

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