Aşk-ı Memnu'nun 'Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Cemile' karakteri ile tanınan oyuncu Pelin Ermiş'in son hali görenleri şaşkına çeviriyor.

Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Adını Feriha Koydum, Kiraz Mevsimi, Avlu, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Ermiş, son halini paylaştı.

KİLOLAR GİTTİ

Fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptırdığı ileri sürülen Ermiş'in Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu paylaşımları takipçilerinden tam not aldı. Salgın nedeniyle karantinada olan ve uzun zamandır herhangi bir projede yer alamayan oyuncunun yeni hali ise herkesi şaşırttı.