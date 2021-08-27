Aşk sarhoşu olan Hadise, sevgilisinin kollarında poz verdi

Şu sıralar Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan ve oldukça mutlu olan Hadise, sevgilisinin koluna sarıldığı bir kareyi yayınladı. Şarkıcı geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününde görüntülenmişti.

Kaan Yıldırım ile olan inişli-çıkışlı ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Hadise, şu sıralar Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor.

Çevresine her fırsatta mutlu olduğunu söyleyen Hadise'nin, geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'in doğum gününde çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Aşklarını doludizgin yaşayan çift sosyal medyada fotoğraf yayınlamayı tercih etmiyor ancak Hadise'den yeni bir paylaşım geldi.

HADİSE'DEN AŞK KARELERİ

Mehmet Dinçerler’in doğum günü için İstinyepark’taki bir restorana yemeğe giden sevgililer, çıkışta neşeyle poz verdi. Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise ile çok mutlu olduklarını söyledi.

Bunun üzerine Hadise, sosyal medya sayfasından sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kollarında olduğu bir karesini yayınladı.

Bu kare çok sayıda beğeni alırken, fotoğrafı görenler ise "Hadise aşk sarhoşu" yorumunu yapmaktan geri kalmadı.