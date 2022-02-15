Aşka geldiler! DJ Faruk Sabancı, sunucu sevgilisi Dilay Korkmaz ile dudak dudağa...

DJ aşkı Faruk Sabancı, bir süredir model ve spiker Dilay Korkmaz'la aşk yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Korkmaz, sevgilisini öptüğü pozu takipçileriyle paylaştı.

2010 yılında Miss Turkey isimli yarışmaya katılan ve dördüncü olan Dilay Korkmaz, Sabancı ailesinin gelin adaylarından...

2010 yılında katıldığı Miss Turkey'den 4. olarak ayrılan Dilay Korkmaz, bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı ile birlikte.

Geçtiğimiz aylarda "evlilik" baskısı nedeniyle ilişkileri bittiği iddia edilen çiftin ayrılığı kısa sürdü.

Sabancı ve Korkmaz çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Mısır'da geçirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan 32 yaşındaki Korkmaz, paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Dilay Korkmaz, Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte çiftin aşk pozları...