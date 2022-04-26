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    Aslı Enver, aşk acısını Kıbrıs'ta çekiyor

    Ünlü oyuncu Aslı Enver, son sevgilisi Önder Öztarhan'ı da bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:13
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    Aslı Enver, aşk acısını Kıbrıs'ta çekiyor

    Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen oyuncu Aslı Enver ve iş insanı Önder Öztarhan sürpriz bir aşka imza atmıştı.

    Hatta iki hafta önce Enver aileye bile girmiş, Öztarhan’ın annesi Deniz Öztarhan ile Ortaköy’de bir mekanda akşam yemeğinde görüntülenmişti.

    Kıbrıs'a kaçtı

    Ancak mutluluk kısa sürmüş, çift ayrılmış ve sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmıştı. Aslı Enver acısını atlatmak için Kıbrıs’a gitti.

    Aslı Enver, Girne’de yakın bir akrabasına ait olduğu söylenen otelde tatil yapıyor.

    Oyuncuya ‘Sırça’ adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı İpek Bilgin de eşlik etti.

    Aslı Enver, aşk acısını Kıbrıs ta çekiyor #1

    Aslı Enver, aşk acısını Kıbrıs ta çekiyor #2

    Aslı Enver, aşk acısını Kıbrıs ta çekiyor #3

    Aslı Enver, aşk acısını Kıbrıs ta çekiyor #4


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