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    Aslı Enver, Bodrum'da görüntülendi

    Plajda güneşin tadını çıkaran Aslı Enver, gazetecileri fark edince sahili terk etti
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 07:55
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    Aslı Enver, Bodrum'da görüntülendi

    Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ve son sevgilisi Önder Öztarhan'la da yollarını ayıran Aslı Enver, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

    İskeleyi terk etti

    Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen ünlü oyuncu, gün boyu güneşin tadını çıkardı. Habertürk'te yer alan habere göre, bir ara telefonuyla ilgilenen Enver, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince iskeleyi terk etti.

    "Zaman ayıramadık"

    Önder Öztarhan ile ilişkisini noktalayan Aslı Enver, ayrılık sonrası açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, Öztarhan'la birbirlerine zaman ayıramadıkları için ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını ifade etmişti.

    Aslı Enver, Bodrum da görüntülendi #1


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