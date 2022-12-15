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Aslı Enver, hamileliğiyle ilgili ilk kez konuştu

Aslı Enver, hamileliğiyle ilgili ilk kez konuştu

Geçen ay Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturan Aslı Enver'in hamile olduğu söyleniyordu.