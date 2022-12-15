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- Aslı Enver, hamileliğiyle ilgili ilk kez konuştu
Aslı Enver, hamileliğiyle ilgili ilk kez konuştu
Geçen ay Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturan Aslı Enver'in hamile olduğu söyleniyordu.
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 07:32
- Güncelleme : 15.12.2022 - 08:00
Ünlü oyuncu Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da ani bir şekilde evlendi.
Nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenen 38 yaşındaki oyuncu yeni pozlarını paylaştı. Enver'in paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Önceki nün bir mekan çıkışı görüntülenen Enver muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusuna yanıt verdi.
"Daha çok yeni"
Güzel oyuncu iddiaları reddetmedi ancak bir türlü net cevap veremedi. Enver, "Çok yeni bir konu, bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum" ifadelerinde bulundu.
Enver, "Hamilekil yüzünden mi evlendiniz" sorusuna ise "Yüzünden değil" cevabını verdi.