Aslı Enver - Kerem Tunçeri buluşması

Oyuncu Aslı Enver ve basketbolcu Kerem Tunçeri'nin gizli aşkı ortaya çıktı.

Uzun süren Murat Boz beraberliğinde mutluluğu bulamayan oyuncu Aslı Enver, daha önce birçok kez reddettiği basketbolcu Kerem Tunçeri’ye bir şans verdi.

ÇAPKINLIK RAFA KALKTI

Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, tekrar beraber. İlişkilerini gizli tutmak isteyen çiftin 5 aydır birlikte olduğu öğrenildi.

ASLI İÇİN ÖZEL EV TUTULDU

Enver'i tekrar kaybetmek istemeyen basketbolcu, yer aldığı dizinin olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmak isteyen sevgilisi için aylık kirası 16 bin TL olan bir ev tuttu. Aşıklar görüntü vermemek için evlerinden çıkmıyor.