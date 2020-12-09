Aslı Enver: Üç ayda bir barınağa gidiyorum

Aslı Enver: Üç ayda bir barınağa gidiyorum

Sık sık barınaklara gittiğini söyleyen oyuncu Aslı Enver, "Elimden geldiği kadar yardımcı olmayı seviyorum." dedi.

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiği köpekle Tarabya’da objektiflere takıldı.

"O BİRAZ KORKAK"

36 yaşındaki oyuncu, "İyiyim, veterinere getirdim. Üzerine gitmeyin, o biraz korkak. Biraz travmalı onu halledeceğiz inşallah. Barınak çocuğu olduğu için çok travmaları oluyor bazen öyle" dedi.

"3 AYDA 1 GİDİYORUM"

Ara sıra barınağa uğradığını belirten Enver, "Oraya gidip, elimden geldiği kadar yardımcı olmayı seviyorum. Üç ayda bir gidiyorum. Kendi düzenim var" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, son dönemde gündemde olan koronavirüs aşısı polemiğiyle ilgili de konuştu.

Aslı Enver, "Aşı bir çıksın da bakarız. Herkes için geçerli bir şey. Kimse ne olduğunu bilmiyor" dedi.