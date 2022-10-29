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    Aslı Enver'den ilişki açıklaması

    Yaz başında Berkin Gökbudak ile ilişkiye başlayan Aslı Enver, Levent'te basın mensuplarına yakalandı. Enver, ilişki sorusunu, "İyi gidiyor, süper" ifadeleriyle yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 11:11
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    Aslı Enver'den ilişki açıklaması

    Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver ilişkisi bir döneme damga vurmuştu.

    Bir dargın bir barışık aşıklar, 2019 yılında ilişkilerini sonlandırdı.

    Enver'in adı, Murat Boz'dan sonra Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile anıldı.

    İlişkilerinde dikiş tuturamayan Aslı Enver, aradığı aşkı sonunda Berkin Gökbudak ile buldu.

    Çiftin ilişkilerinin yaz başından bu yana sürdüğü belirtiliyor.

    "İlişkimiz süper gidiyor"

    Önceki akşam Levent'te basın mensuplarına yakalanan Aslı Enver, ilişki sorularını yanıtladı.

    Aslı Enver, "Berkin Bey ile ilişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna "Evet evet. İyi gidiyor, süper" yanıtını verdi.

    Ekrana çıkmaya hazırlanıyor

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Enver, sorular üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.

    Aslı Enver den ilişki açıklaması #1

    Aslı Enver den ilişki açıklaması #2

    Aslı Enver den ilişki açıklaması #3

    Aslı Enver den ilişki açıklaması #4

    Aslı Enver den ilişki açıklaması #5


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