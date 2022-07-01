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    Aslı Hünel, elbiseyle denize girdi

    Aslı Hünel, bikinili görüntülenmemek için böyle denize elbiseyle girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:29
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    Aslı Hünel, elbiseyle denize girdi

    Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, eşi Savaş Yurtsever ile birlikte Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

    Denize elbiseyle girdiği görülen Hünel, eşiyle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Yurtsever, suda eşi Hünel'e sık sık sarılarak öpücüklere boğdu.

    Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden 45 yaşındaki başarılı sanatçı, şöyle konuştu:

    "Örf ve adetlere bağlıyım"

    "Beni bikini ile yakalayamazsınız, sahnede dekolteye evet ama bikinili görüntülenmeyi sevmiyorum. Örf ve adetlerimize çok bağlı bir insanım.

    Aslı Hünel, elbiseyle denize girdi #1

    "Dekolteye evet"

    Sanat piyasasına girdiğim günden beri hep bu düşünce içerisindeydim. Sonuçta bizi milyonlarca insan izliyor, görüntü kirliliğine gerek yok."

    "Çok mutluyum"

    2018’de Savaş Yurtsever’le nikah masasına oturan Hünel, evliliğiyle ilgili ise “Allah’a şükürler olsun çok mutluyum. Allah herkese böyle bir evlilik nasip etsin.” şeklinde konuşmuştu.

    Aslı Hünel, elbiseyle denize girdi #2

    Aslı Hünel, elbiseyle denize girdi #3


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