Aslı Turanlı, Burak Çelik'e gönlünü kaptırdı

Rol aldıkları dizide tanışıp ilişki yaşamaya başlayan Aslı Turanlı ve Burak Çelik aşklarını ilan etti.

Geçtğimiz aylarda rol arkadaşı Burak Çelik ile anılan Aslı Turanlı, ilişkiyi hiç kabul etmemişti. Dizinin geçtiğimiz günlerde final yapmasının ardından ikili, saklamaya çalıştıkları aşklarını ilan etti.

Aslı ile Burak da saklamaya çalıştıkları aşklarını veda gününde ilan etti.

Aşkları

Aslı Turanlı; 2018'de Ata Demirel, 2019'da Yunan DJ Ilias Valeron, 2020'de Sergen Yalçın ile flört etmişti. Temmuz 2021'de de kalbini iş insanı Besim Çırak'a kaptırmıştı. Bu ilişki haziranda bitti.