Aslı Turanlı, rahatsızlandı

Instagram sayfasından paylaştığı fotoğrafla hastanelik olduğunu duyuran Aslıhan Turanlı, zayıflamak isterken sağlığını kaybetti.

Ünlü komedyen Ata Demirer ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran sunucu Aslı Turanlı bir süre önce vegan olduğunu duyurmuştu.

Turanlı, doğru beslenemeyince hastanelik oldu. Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan güzel oyuncu ve sunucu, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"DAHA İYİ GÖRÜNMEK İSTEDİM"

Aslı Turanlı, paylaşımında "Kendimi hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamadım. Şimdi neredeyse kendimi başkalarıyla kıyaslamaya zorlayan bir sektörde çalışıyorum ve daha kötüsü sürekli sahte bir imajla yüzleşiyorum. Salgın diyorlar, aman dikkat. Ben, 'Daha iyi görünmek için sürekli yaptığım diyetler yüzünden bağışıklık sistemimin çökmesi' diyorum. Yeni yılda önce sağlığınıza sonra sevdiklerinize ve kendinize iyi davranın. Geçmiş olsun mesajlarınız için bin şükran" diye yazdı.