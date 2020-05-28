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- Aslıhan Doğan, 8 ayda 7 kilo aldı
Aslıhan Doğan, 8 ayda 7 kilo aldı
Hamza Arda’ya hamileyken sadece 7 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, ikinci oğlu Asil Aslan’da yediklerine dikkat ediyor.
- Haber Merkezi
- 28.05.2020 - 12:18
İlk bebeği Hamza Arda'ya hamileliğinde sadece sekiz kilo alan Aslıhan Doğan Turan, ikinci hamileliğinde de formunu bozmak istemiyor.
SPOR YAPAMIYOR
Hamileliğinin yaklaşık 8. ayını yaşayan Turan, toplamda sadece 7 kilo aldı. Protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söyleyen sosyetik güzel, spor yapamadığı için karantinada karbonhidrat tüketmiyor.
Aslıhan Doğan, canı bir yemek istediğinde ise kendisini durdurmuyor.