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    Aslıhan Doğan, 8 ayda 7 kilo aldı

    Hamza Arda’ya hamileyken sadece 7 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, ikinci oğlu Asil Aslan’da yediklerine dikkat ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 12:18
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    Aslıhan Doğan, 8 ayda 7 kilo aldı

    İlk bebeği Hamza Arda'ya hamileliğinde sadece sekiz kilo alan Aslıhan Doğan Turan, ikinci hamileliğinde de formunu bozmak istemiyor.

    SPOR YAPAMIYOR

    Hamileliğinin yaklaşık 8. ayını yaşayan Turan, toplamda sadece 7 kilo aldı. Protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söyleyen sosyetik güzel, spor yapamadığı için karantinada karbonhidrat tüketmiyor.

    Aslıhan Doğan, canı bir yemek istediğinde ise kendisini durdurmuyor.

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