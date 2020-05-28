Aslıhan Doğan, 8 ayda 7 kilo aldı

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Hamza Arda’ya hamileyken sadece 7 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, ikinci oğlu Asil Aslan’da yediklerine dikkat ediyor.

İlk bebeği Hamza Arda'ya hamileliğinde sadece sekiz kilo alan Aslıhan Doğan Turan, ikinci hamileliğinde de formunu bozmak istemiyor.

SPOR YAPAMIYOR

Hamileliğinin yaklaşık 8. ayını yaşayan Turan, toplamda sadece 7 kilo aldı. Protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söyleyen sosyetik güzel, spor yapamadığı için karantinada karbonhidrat tüketmiyor.

Aslıhan Doğan, canı bir yemek istediğinde ise kendisini durdurmuyor.