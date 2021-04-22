Aslıhan Doğan: Haftada bir Bayrampaşa'ya giderim

"Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var" diyen Aslıhan Doğan, hakkında merak edilenleri anlattı.

Galatasaray takım kaptanı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Aslıhan Doğan, hakkında merak edilenleri anlatırken, Bayrampaşa detayı dikkat çekti.

İşte Aslıhan Doğan'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"SABAH ERKEN KALKARIM"

"Her gün saat 07.00'de kalkarım, akşam 22.00'de yatmış olurum. Mutfakta iyi olmaya çalışıyorum. Ama el lezzetim Dilan kadar iyi değil. Ben çok aileciyim...





"HER HAFTA BAYRAMPAŞA'YA GİDERİM"

Arda'nın ailesiyle hep beraberim. Bir de benim şöyle bir şeyim var, haftada bir Bayrampaşa'ya giderim. Orada vakit geçirmeyi seviyorum...

"ÇOCUKLARIM ORADA ÇOK MUTLU"

Çocuklarım orada o kadar mutlu ki, babaannesiyle ve dedesiyle o kadar güzel vakit geçiriyorlar ki... Benim o anda onları izlemek hoşuma gidiyor. O yüzden Bayrampaşa'yı rutin hale getirdim."





"GELİN GİBİ GELİN"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşi Aslıhan Doğan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü futbolcu altına; "Gelin gibi gelin" yazmıştı.

Aslıhan Doğan ile altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı takıma geri dönen futbolcu Arda Turan, 2018 yılında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan Arda-Aslıhan Turan çifti, geçtiğimiz haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.