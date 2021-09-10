Aslıhan Doğan: Küçük kavgalar evliliği dinamik tutuyor

Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan'la YouTube kanalı için sohbet etti.

Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslıhan Doğan Turan ile Galatasaraylı Arda Turan’ın 7 yıllık arkadaşlığı 2015’te aşka dönüşmüştü. Mart 2019’da nikah masasına oturan çift, oğulları Hamza Arda’yı Ekim 2019’da, Asil Aslan’ı ise 2020 yazında kucaklarına almıştı.

Sarı Kırmızılı topçu, yine eşinin YouTube kanalına konuk oldu. Evlilikleri hakkında konuşan çift, arada kavga ettiklerini ancak hala birbirlerine aşık olduklarını söyledi.

"HEMEN BOŞANIYORLAR"

Aslıhan “Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence” dedi.

"BİZ ŞANSLIYIZ"

Arda da “Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hâlâ aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz” diye konuştu.