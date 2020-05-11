Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuk için beklemeyiz

Anne olmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan, 3. çocuğu da yapacağını söyledi.

Bir buçuk yaşında Hamza Arda'nın ardından hemen hamile kalan ve ikinci bebeğini de kucağına almak için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, ailesine dair açıklamalar yaptı.

Turan, oğlunun doğumundan hamilelik sürecinde yaşadıklarına, eşiyle olan aşklarından aile hayatlarına birçok şeyi anlattı.

"ANNELİK HER ŞEYDEN GÜZEL"

En büyük hayalinin gerçek olduğunu söyleyen Turan, "Anne olmak, benim bu hayattaki en büyük hayalimdi. İnsanın hayalini gerçekleştirdiğinde hissettiği o mutluluğu her geçen gün daha da fazlasıyla yaşıyorum. Özel bir şey anne olmak. Her şeyden güzel. Merhamet, fedakarlık ve sorumluluk duygularımı çok artırdı. Beni ben yapan şey oldu.

"KISMET"

Anne olacağım günün hayalini çok kurdum. Hep o günü bekledim. O an yaşadıklarımı kelimelerle ifade edebilsem inanın ederdim ama tarifi yokmuş. Ben bütün duygularımı o mutluluk göz yaşına sığdırdım. 3. çocuğu da istiyoruz. Kısmet. Allah bilir tabii ki ama tercihen çok beklemeyiz gibi duruyor" dedi.