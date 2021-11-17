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    Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleği

    Masumlar Apartmanı dizisinin Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleğini öğrenen şaştı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 13:15
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    Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleği

    Yahşi Cazibe dizisiyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz, en son sezon başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Kumru karakterine hayat vermişti.

    MASUMLAR APARTMANI'NA GİRDİ

    Başarılı oyuncu, şimdi de Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Han'ın eski nişanlısı Ceylan rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Aslıhan Gürbüz'ün hayatı merak konusu oldu.

    Aslıhan Gürbüz, eski mesleğini duyanlar şaşırdı. Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün oyunculuk kariyerinden önce muhasebecilik yaptığı öğrenildi.

    Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleği #1

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