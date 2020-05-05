Aslıhan Turan: En büyük lüksüm ailemle olmak

Aslıhan Turan: En büyük lüksüm ailemle olmak

İkinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Aslıhan Turan, en büyük lüksünü anlattı.

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, bir arkadaşının yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Koronavirüs salgını sebebiyle ailesiyle evinde karantinada olan Turan, öyle düşünüldüğü gibi lüksleri olmadığını söyledi.

"EN BÜYÜK LÜKSÜM AİLEM"

Sosyetik güzel, “Kendim ve ailemin sağlıklı olduğuna şükrediyorum. Benim için en büyük lüks, bahçeme çıkıp eşimle çocuğumla zaman geçirmek.

Bunun dışında bir lüksüm yok. Hamza bahçede vakit geçirmeyi çok seviyor. Hava güzel olduğunda ya bahçede oynuyoruz ya da sitede tur atıyoruz.” şeklinde konuştu.

"DİKKAT EDİYORUM"

İkinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Aslıhan Turan, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir pogramda şöyle konuşmuştu:

"6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım. Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok."