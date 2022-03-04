At binmeyi seven Alman model Augustine, atıyla birlikte video yayınladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sürekli söz ettiren Alman model Annchen Augustine, atını sevmeye gitti.

Atını severken kendini çektiren Augustine'nin başına talihsiz bir kaza geldi. ünlü modelin, atı bluzunun fermuarını açtı. Fermuarı açılan modelin göğüsleri açıldı.

Augustine, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından 1.5 milyon takipçisi ile paylaştı.

"ATIMIN GÖZÜ.."

Augustine, gönderiyi "Atımın gözü her zaman fermuarımda" başlığı ile paylaştı.

At, Augustine'nin bluzunun fermuarını açtı ViDEO