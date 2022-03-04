Euro
15.61
-0.21%
Dolar
14.15
0.22%
Altın
881.02
0.21%
Borsa
2023
1.87%
Bitcoin
590.300
-3.19%
BTXN Coin
37.27
0.13%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    At, Augustine'nin bluzunun fermuarını açtı

    At binmeyi seven Alman model Augustine, atıyla birlikte video yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 08:13
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    At, Augustine'nin bluzunun fermuarını açtı

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sürekli söz ettiren Alman model Annchen Augustine, atını sevmeye gitti.

    Atını severken kendini çektiren Augustine'nin başına talihsiz bir kaza geldi. ünlü modelin, atı bluzunun fermuarını açtı. Fermuarı açılan modelin göğüsleri açıldı.

    Augustine, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından 1.5 milyon takipçisi ile paylaştı.

    "ATIMIN GÖZÜ.."

    Augustine, gönderiyi "Atımın gözü her zaman fermuarımda" başlığı ile paylaştı.

    At, Augustine'nin bluzunun fermuarını açtı ViDEO

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #1

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #2

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #3

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #4

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #5

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #6

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #7

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #8

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #9

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #10

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #11

    At, Augustine nin bluzunun fermuarını açtı #12


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    BIST 50'deki paylarda yukarı adım kuralı geçerli
    Ekonomi

    BIST 50'deki paylarda yukarı adım kuralı geçerli

    Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu
    Dünya

    Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu

    Görüş Bildir