Ata Demirer'in adı tasarımcı Serenay Tütüncü ile anılıyor

Özge Borak ile evliliğinin ardından hakkında aşk iddiaları ortaya atılan ünlü komedyenin, kimono tasarımcısı Serenay Tütüncü ile aşk yaşadığı söyleniyor.

Çıkardığı projelerle hayran kitlesinin beğenisini kazanan komedyen Ata Demirer bu kez, büyük bir aşk iddiasıyla gündemde.

Özge Borak ile evliliği 2 sene süren Demirer, 2014 yılında da boşanmıştı.

Aşka yeniden güldü

Bir dönem emlak zengini olma yolunda olduğu iddiaları ortaya atılan komedyen, kapattığı aşk kapılarını yeniden açtı.

Tatilini, Serenay Tütüncü ile geçirdi

İddiaya göre, Demirer, kimono tasarımcısı Serenay Tütüncü ile yaz tatilini Gökçeada'da geçirdi.

İkilinin birlikte eğlendiği ve çok iyi anlaştıkları da iddialar arasında.

Bir diğer yandan da, Ata Demirer'in Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi.

Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.