Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi İkinci kez baba olan Survivor Avatar Atakan, kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

ensonhaber.com

2016 yılında yayınlanan "Survivor" yarışmasının şampiyonu olan, 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın ailesi büyüyor.

İlk oğlu oldu

Yarışmadan şampiyon ayrılır ayrılmaz 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerini kısa süre sonra Leon Aslan ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı.

İkinci bebeklerini ise geçen günlerde kucaklarına alan Atakan Arslan ile Serap Korkmaz, ikinci kez anne-baba olmasının sevincini yaşamıştı. 21 gün önce kızına kavuşan Avatar Atakan, yeni bir paylaşımda bulundu.

"Tanıştırayım güzel kızım ZENİA"

Paylaşımına "Tanıştırayım güzel kızım ZENİA" mesajını not düşen Survivor Atakan Arslan, kızının yüzünü de gösterdi.