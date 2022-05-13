Aybüke Pusat'tan 'sütyen' paylaşımı: Dikkatli bakarsanız giydiğimi görebilirsiniz...

Sütyen giymemenin suç olduğunu iddia eden Ahmet Çakar'a bir tepki de Aybüke Pusat'tan geldi. Pusat son paylaşımına, "Dikkatli bakarsanız ve gerçekten umrunuzdaysa sütyen giydiğimi görebilirsin" yazdı.

Ekranlardaki "sütyen" tartışması büyüyor.

Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen hakkındaki yorumları gündeme damga vurdu.

Kanal D'de ekranlara gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen'e giydiği dekolte kıyafet nedeniyle “Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç” sözlerini sarf eden Ahmet Çakar, eleştirilerin hedefi oldu.

Çakar, "Bu 'Sadakatsiz' adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın danikası değil midir? ifadelerini kullandı.

Oyuncuyu hedef alan sözleri sosyal medyada gündem olan Ahmet Çakar'a sanat camiasından da tepki yağdı.

Ünlü isimlerden Melis Sezen'e destek mesajları gelirken, meslektaşı Aybüke Pusat sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

MHP Eski Milletvekili Ahmet Çakar'ın dekolte çıkışı VİDEO



"Sütyen giydim..."

Oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf karelerine yazdığı notuyla Ahmet Çakar'a mesaj gönderdi.

Pusat, "Çok dikkatli bakarsanız ve gerçekten umrunuzdaysa sütyen giydiğimi görebilirsin…" yazdı.

Melis Sezen'e destek veren Aybüket Pusat'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte Aybüke Pusat'ın o paylaşımı...