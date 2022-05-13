Petrol
111.41
3.69%
Euro
16.13
0.77%
Dolar
15.48
0.60%
Altın
921.76
-0.13%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
474.157
-0.07%
BTXN Coin
16.39
28.54%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Aybüke Pusat'tan 'sütyen' paylaşımı: Dikkatli bakarsanız giydiğimi görebilirsiniz...

    Sütyen giymemenin suç olduğunu iddia eden Ahmet Çakar'a bir tepki de Aybüke Pusat'tan geldi. Pusat son paylaşımına, "Dikkatli bakarsanız ve gerçekten umrunuzdaysa sütyen giydiğimi görebilirsin" yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 19:17
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 19:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aybüke Pusat'tan 'sütyen' paylaşımı: Dikkatli bakarsanız giydiğimi görebilirsiniz...

    Ekranlardaki "sütyen" tartışması büyüyor.

    Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen hakkındaki yorumları gündeme damga vurdu.

    Kanal D'de ekranlara gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen'e giydiği dekolte kıyafet nedeniyle “Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç” sözlerini sarf eden Ahmet Çakar, eleştirilerin hedefi oldu.

    Çakar, "Bu 'Sadakatsiz' adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın danikası değil midir? ifadelerini kullandı.

    Oyuncuyu hedef alan sözleri sosyal medyada gündem olan Ahmet Çakar'a sanat camiasından da tepki yağdı.

    Ünlü isimlerden Melis Sezen'e destek mesajları gelirken, meslektaşı Aybüke Pusat sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

    MHP Eski Milletvekili Ahmet Çakar'ın dekolte çıkışı VİDEO

    "Sütyen giydim..."

    Oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf karelerine yazdığı notuyla Ahmet Çakar'a mesaj gönderdi.

    Pusat, "Çok dikkatli bakarsanız ve gerçekten umrunuzdaysa sütyen giydiğimi görebilirsin…" yazdı.

    Melis Sezen'e destek veren Aybüket Pusat'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    İşte Aybüke Pusat'ın o paylaşımı...

    Aybüke Pusat tan sütyen paylaşımı: Dikkatli bakarsanız giydiğimi görebilirsiniz... #1

    Aybüke Pusat tan sütyen paylaşımı: Dikkatli bakarsanız giydiğimi görebilirsiniz... #2

    Aybüke Pusat tan sütyen paylaşımı: Dikkatli bakarsanız giydiğimi görebilirsiniz... #3


    İlginizi Çekebilir

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması

    Alparslan Büyük Selçuklu 25. bölüm 2. fragmanı: Bomba yüklü kervan patladı, Alparslan ve Yınal yaralandı!
    Medya

    Alparslan Büyük Selçuklu 25. bölüm 2. fragmanı: Bomba yüklü kervan patladı, Alparslan ve Yınal yaralandı!

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir