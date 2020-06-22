Aydan Şener: Bikinili fotoğraf paylaşmak hoşuma gidiyor

57 yaşındaki güzel Aydan Şener, yine bikinisini giydi ve pozunu verdi.

1981 senesinde Türkiye güzeli seçilen 57 yaşındaki Aydan Şener, her sene paylaştığı bikinili pozlarıyla hem yıllara hem de gençlere meydan okuyor. Aydan Şener, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi.

"HOŞUMA GİDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Şener, “Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor. Yadırganmıyor da.

Çekiyorum, koyuyorum; düşünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre kullanmam, orijinal seviyorum, diğer türlü samimiyetsiz geliyor." dedi.