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    Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini açıp poz verdi

    Hakan Sabancı ile ilişki yaşadıktan sonra mesajları ifşa eden ve Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 08:01
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    Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini açıp poz verdi

    Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran ve geçtiğimiz günlerde "Para bulamazsam eskortluk yapmak zorunda kalacağım" diye açıklamalar yapan Aygün Aydın, gündemden düşmüyor.

    DÜĞMELERİ AÇTI

    Instagram paylaşımlarıyla sınırları zorlamaya devam eden Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaştı.

    Yeni pozuyla da sosyal medyada çok konuşulan konuşulan Aydın'a yorum yağdı.

    Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini açıp poz verdi #1

    Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini açıp poz verdi #2

    Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini açıp poz verdi #3

    Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini açıp poz verdi #4


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