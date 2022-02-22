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- Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini açıp poz verdi
Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini açıp poz verdi
Hakan Sabancı ile ilişki yaşadıktan sonra mesajları ifşa eden ve Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 08:01
Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran ve geçtiğimiz günlerde "Para bulamazsam eskortluk yapmak zorunda kalacağım" diye açıklamalar yapan Aygün Aydın, gündemden düşmüyor.
DÜĞMELERİ AÇTI
Instagram paylaşımlarıyla sınırları zorlamaya devam eden Aygün Aydın, pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaştı.
Yeni pozuyla da sosyal medyada çok konuşulan konuşulan Aydın'a yorum yağdı.