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    Aygün Aydın'dan havuz videosu

    Sosyal medyanın aktif ismi Aygün Aydın, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 10:02
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    Aygün Aydın'dan havuz videosu

    Sosyetenin ünlü çapkını Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, durmuyor.

    Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    "HAKAN'I DÖNDÜRME VİDEOSU"

    Aydın'ın seksi paylaşımına takipçileri, "Hakan'ı döndürme videosu" yorumunu yaptı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi. Bazı takipçileri "Senin adına utandık." dedi.

    Aygün Aydın'dan havuz videosu


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