Ayhan Aşan'ın acı günü

54 yaşındaki şarkıcı Ayhan Aşan'ın babası hayatını kaybetti.

Ayla Aşan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçı Ayhan Aşan'ın ilk eşi ve çocuklarının annesi Selma Aşan, geçtiğimiz şubat ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ayhan Aşan aldığı kötü haberle kahrolmuştu.

Şarkıcı şimdi de babasını kaybetti. Ünlü sanatçı kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

"MELEĞİM GİTTİ"

Babasının vefatını Ayhan Aşan, şu sözlerle takipçileriyle paylaştı: ''Yaslandığım dağım, çınarım, babam gitti. Yoluma ışık tutan vefakarım, çocukluğum, meleğim gitti.''



