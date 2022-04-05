Petrol
109.03
1.39%
Euro
16.16
0.31%
Dolar
14.72
0.27%
Altın
913.43
0.10%
Borsa
2330
0.83%
Bitcoin
687.803
1.47%
BTXN Coin
32.56
-8.02%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Ayhan Aşan'ın acı günü

    54 yaşındaki şarkıcı Ayhan Aşan'ın babası hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayhan Aşan'ın acı günü

    Ayla Aşan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçı Ayhan Aşan'ın ilk eşi ve çocuklarının annesi Selma Aşan, geçtiğimiz şubat ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ayhan Aşan aldığı kötü haberle kahrolmuştu.

    Şarkıcı şimdi de babasını kaybetti. Ünlü sanatçı kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

    "MELEĞİM GİTTİ"

    Babasının vefatını Ayhan Aşan, şu sözlerle takipçileriyle paylaştı: ''Yaslandığım dağım, çınarım, babam gitti. Yoluma ışık tutan vefakarım, çocukluğum, meleğim gitti.''

    Ayhan Aşan ın acı günü #1

    Ayhan Aşan ın acı günü #2

    Ayhan Aşan ın acı günü #3


    İlginizi Çekebilir

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde...
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde...

    Çin'den otomobil firmalarına yatırım çağrısı
    Otomobil

    Çin'den otomobil firmalarına yatırım çağrısı

    Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ı hiç böyle görmediniz! O halleri ağızları açık bıraktı...
    Medya

    Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ı hiç böyle görmediniz! O halleri ağızları açık bıraktı...

    Görüş Bildir