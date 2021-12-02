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- Ayla Çelik, Artvin’den köy evi aldı
Ayla Çelik, Artvin’den köy evi aldı
Sık sık Artvin'e giden Ayla Çelik, kendine bir köy evi satın aldı.
- Haber Merkezi
- 02.12.2021 - 08:56
- Güncelleme : 02.12.2021 - 09:31
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ayla Çelik, konuk olduğu programda köy evi aldığını açıkladı.
"KÖY EVİM VAR"
Çelik, “Artvin’den köy evi aldım. Evi yaptıracağım, çok tadilata ihtiyacı var.” dedi.
Sık sık Artvin'e ailesini ziyarete giden Ayla Çelik, renkli karelerini de takipçileriyle paylaşıyor. Pandemi dönemini Artvin'de geçiren Çelik, oraları çok sevdiğini söylemişti.