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    Ayla Çelik, Artvin’den köy evi aldı

    Sık sık Artvin'e giden Ayla Çelik, kendine bir köy evi satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 09:31
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    Ayla Çelik, Artvin’den köy evi aldı

    Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ayla Çelik, konuk olduğu programda  köy evi aldığını açıkladı.

    "KÖY EVİM VAR"

    Çelik, “Artvin’den köy evi aldım. Evi yaptıracağım, çok tadilata ihtiyacı var.” dedi.

    Sık sık Artvin'e ailesini ziyarete giden Ayla Çelik, renkli karelerini de takipçileriyle paylaşıyor. Pandemi dönemini Artvin'de geçiren Çelik, oraları çok sevdiğini söylemişti.

    Ayla Çelik, Artvin’den köy evi aldı #1

    Ayla Çelik, Artvin’den köy evi aldı #2

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