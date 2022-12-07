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    Aylin Coşkun Paris'te soyuldu

    Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, tatil için gittiği Paris'te bir AVM'de hırsızlara cüzdanını çaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 07:35
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 07:43
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    Aylin Coşkun Paris'te soyuldu

    Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan'ın sürpriziyle doğum gününü kutlamak için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'e soyuldu. Şarkıcının Paris'teki bir AVM'de cüzdanı çalındı.

    Büyük bir şaşkınlık yaşayan ünlü isim soyulduktan sonra Instagram'dan isyan etti.

    Aylin Coşkun Paris te soyuldu #1

    "Cizdanımı çaldılar"

    Coşkun, Instagram hesabından yayınladığı videoda yaşadığı hırsızlığı anlattı. Hırsızlığın şokunu atlatamayan Coşkun, "Evet resmen soyulduk arkadaşlar bildiğiniz çantamı açıp içinde Euro'ları aldılar...

    "Fransa polisi armut topluyor"

    Buradaki güvenlik tiplerde bugün burada bir sürü soygun yapılmış ve burada da armut topluyorlar. Güvenlik var ama neden var belli değil resmen bildiğiniz soyulduk. Hiçbir şey yapmıyorlar, sadece tutanak tutuyorlar...

    Aylin Coşkun Paris te soyuldu #2

    "Sıkıysa Türkiye'de yapsınlar"

    Bunu gelip sıkıysa bizim ülkemizde yapsınlar da göreyim ben, Allah bizim polisimizden razı olsun. Gerçekten polisimizden bin kere Allah razı olsun. Burası sözde Fransa yani Paris'teyiz ve bir sürü soygun oluyor. Düşünün biliyorlar ver hiçbir şey yapmıyorlar. Sözde güvenlik var. Güvenlik burada sadece size tutanak tutmak için var" ifadelerini kullandı.

    Aylin Coşkun Paris te soyuldu #3

    Aylin Coşkun Paris te soyuldu #4


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