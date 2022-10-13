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    Aylin Coşkun: Sinan Akçıl paramı aldı

    Aylin Coşkun, Sinan Akçıl hakkında şoke eden bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 11:03
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    Aylin Coşkun: Sinan Akçıl paramı aldı

    Şarkıcı Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

    Tüp bebek tedavisi görüyor

    Her zaman çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Coşkun, “Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor şu an. İnşallah bitecek az kaldı.” dedi.

    "Sinan'a para verdim"

    Şarkıcı, yeni şarkılar yapmak istediğini de söyledi: “Ersay Üner’den şarkı bekliyorum. Sinan Akçıl’a da şarkı yapması için para verdim. Üstünden çok zaman geçti. Ama şarkı hala ortada yok. Paramın üstüne yattı.”

    Aylin Coşkun: Sinan Akçıl paramı aldı #1

    Aylin Coşkun: Sinan Akçıl paramı aldı #2


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