Aylin Coşkun: Sinan Akçıl paramı aldı

Aylin Coşkun, Sinan Akçıl hakkında şoke eden bir açıklama yaptı.

Şarkıcı Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Tüp bebek tedavisi görüyor

Her zaman çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Coşkun, “Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor şu an. İnşallah bitecek az kaldı.” dedi.

"Sinan'a para verdim"

Şarkıcı, yeni şarkılar yapmak istediğini de söyledi: “Ersay Üner’den şarkı bekliyorum. Sinan Akçıl’a da şarkı yapması için para verdim. Üstünden çok zaman geçti. Ama şarkı hala ortada yok. Paramın üstüne yattı.”