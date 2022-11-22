Aylin Coşkun'dan Günseli Kato'ya tepki

Aylin Coşkun, Günseli Kato'nun “Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir” sözlerine tepki gösterdi.

Bir çocuk annesi seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, "Bir kadın için çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok. Bir kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Ben onu bilir onu söylerim. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir.

"İyi ki doğurdum"

Ekonomik durum, yaşadığı ortam, sağlık, beden... O ayrı mesela. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe katediyorsunuz, unutmayın. İnsan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... Erkekler için buınu söyleyemeyeceğim maalesef. Kadınlar için çok önemli. İyi ki doğurdum." ifadelerini kullanmıştı.

Kato'nun açıklaması kısa sürede gündeme otururken, pek çok kişi ünlü ressama tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Coşkun oldu.

İşte Coşkun'un tepkisi:

"Dangalak"

"Üç yıldır hiç nefes almadan çocuk sahibi olmaya çalışıyorum. Herkes anne olmak zorunda değil. Ben isteyip olamayanlardanım. Bu dünyaya biz kadınlar çocuk doğurmaya gelmedik. Bu bizi güçsüz yapmaz. Ama bunun gibileri dangalak yapar. Beni çok ağlattı. Ben gerçekten bu kadına bu dünyada hakkımı helal etmiyorum."