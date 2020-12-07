Aynur Aydın: Bana mavi tık'lılar yürüyor

Aynur Aydın, ünlü isimlerin Instagram'dan kendisine asıldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, bir radyo programına konuk oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Aydın, "Sosyal medyada paylaştığın yazılar ya da fotoğraflara en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?” sorusuna cevap verdi.

"BENİ BEĞENİYORLAR"

34 yaşındaki şarkıcı, "Beni beğeniyorlar, güzel buluyorlar. En çok da DM’den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM’den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim mavi tıklılar yürüyor." açıklamasını yaptı.