Euro
9.5097
0.35%
Dolar
7.8364
0.3%
Altın
462.3
0.2%
Borsa
1.333
0.17%
Bitcoin
150.506
1.15%
EXEN Coin
11.12
1.45%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Aynur Aydın: Bana mavi tık'lılar yürüyor

    Aynur Aydın, ünlü isimlerin Instagram'dan kendisine asıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 15:39
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 15:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aynur Aydın: Bana mavi tık'lılar yürüyor

    Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, bir radyo programına konuk oldu.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Aydın, "Sosyal medyada paylaştığın yazılar ya da fotoğraflara en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?” sorusuna cevap verdi.

    "BENİ BEĞENİYORLAR"

    34 yaşındaki şarkıcı, "Beni beğeniyorlar, güzel buluyorlar. En çok da DM’den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM’den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim mavi tıklılar yürüyor." açıklamasını yaptı.

    Aynur Aydın: Bana mavi tık lılar yürüyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir