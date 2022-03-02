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    Aynur Aydın, mastürbasyon sorusuna cevap verdi

    İnternete yayınlanan bir programa konuk olan Aynur Aydın, kendisine sorulan mastürbasyon sorusuna çekinmeden yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 10:57
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    Aynur Aydın, mastürbasyon sorusuna cevap verdi

    Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Aynur Aydın, bu sefer de katılığı YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

    Aynur Aydın, mastürbasyon yapma sıklığı sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

    "ONU DADERTLENDİRMEK İSTEMEM"

    "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken Aynur Aydın, "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem" yanıtıyla sosyal medyada gündeme geldi.

    Aynur Aydın, mastürbasyon sorusuna cevap verdi #1

    Aynur Aydın, mastürbasyon sorusuna cevap verdi #2


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