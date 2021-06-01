Aynur Aydın: Z kuşağını kandırmak kolay değil

Şarkıcı Aynur Aydın, Z kuşağıyla arasında güçlü bir bağ olduğunu söyledi.

Söyledikleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın, yine dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

Aydın, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Milyon TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Aydın, Twitter sayesinde genç kuşakla arasında güçlü bir bağ olduğunu söyledi.

ZEKAYI SEVİYORLAR

Yazdığı tweetlerle çok sayıda etkileşim alan şarkıcı Aynur Aydın, Z kuşağının kendisini ünlü yaptığını söyledi. Yeni neslin gerçek olan her şeye reaksiyon gösterdiğini ve onları kandırmanın kolay olmadığını, zekayı sevdiklerini belirtti.