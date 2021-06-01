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    Aynur Aydın: Z kuşağını kandırmak kolay değil

    Şarkıcı Aynur Aydın, Z kuşağıyla arasında güçlü bir bağ olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 07:42
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    Aynur Aydın: Z kuşağını kandırmak kolay değil

    Söyledikleriyle sık sık gündeme gelen  şarkıcı Aynur Aydın, yine dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

    Aydın, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Milyon TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Aydın, Twitter sayesinde genç kuşakla arasında güçlü bir bağ olduğunu söyledi.

    ZEKAYI SEVİYORLAR

    Yazdığı tweetlerle çok sayıda etkileşim alan şarkıcı Aynur Aydın, Z kuşağının kendisini ünlü yaptığını söyledi. Yeni neslin gerçek olan her şeye reaksiyon gösterdiğini ve onları kandırmanın kolay olmadığını, zekayı sevdiklerini belirtti.

    Aynur Aydın: Z kuşağını kandırmak kolay değil #1Aynur Aydın: Z kuşağını kandırmak kolay değil #2

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