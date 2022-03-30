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    Aynur Aydın'ın mini eteği

    Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, Sakarya konseri için özel hazırlandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:52
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    Aynur Aydın'ın mini eteği

    Gülşen'e özenen 36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, cesur sahne kombiniyle gündeme geldi.

    Sakaryalı hayranları için özel hazırlanan Aydın'ın, Instagram'da paylaştığı konser fotoğrafları yorum yağmuruna tutuldu.

    KALÇASININ YARISI DIŞARIDA

    Göbeğini açık bırakan bir kazak tercih eden şarkıcı, altına da kalçasının sadece yarısını kapatan süper mini bir etek giydi.

    Süper mini eteğiyle takipçilerini yorumlar kısmında adeta ikiye böldü.

    Aynur Aydın dekolteli ve iç çamaşırlı pozlarını, Instagram hesabı üzerinden zaman zaman paylaşıyor.

    Aynur Aydın ın mini eteği #1

    Aynur Aydın ın mini eteği #2

    Aynur Aydın ın mini eteği #3

    Aynur Aydın ın mini eteği #4


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