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    Ayşe Hatun Önal, sessizliğine son verdi

    Ayşe Hatun Önal'dan 'Kendisinden haber alınamıyor' iddiasına açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 14:39
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    Ayşe Hatun Önal, sessizliğine son verdi

    Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal önce babası Remzi Önal’ı, ardından annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması nedeniyle kaybetmişti. Büyük açı yaşayan Ayşe Hatun Önal’ın bunalıma girip inzivaya çekildiği iddia edildi.

    'Bir döneme damga vuran Önal'a yakın dostları hatta menajeri bile ulaşamıyor' iddiası herkesi üzdü.

    "İYİYİM HER ŞEY YOLUNDA"

    Sessizliğini bozan Önal, hakkında çıkan söylentilere cevap verdi: "İyiyim her şey yolunda. Hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim."

    Ayşe Hatun Önal, sessizliğine son verdi #1

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