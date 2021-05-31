Ayşe Mine hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ayşe Mine, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Mine, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mine, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, altına “Bu da geçer” notunu yazdı.

"UFAK BİR OPERASYON"

Sanatçı, uzun zamandır süren ağrıları nedeniyle doktora başvurduğunu söyledi: “Ufak bir operasyonla biyopsi için parça alındı. Yapılacak bir şey yok. Sonunda ameliyat şart..."