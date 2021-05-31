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    Ayşe Mine hastaneyle kaldırıldı

    Hastaneye kaldırılan Ayşe Mine, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 12:10
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    Ayşe Mine hastaneyle kaldırıldı

    Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Mine, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

    Mine, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, altına “Bu da geçer” notunu yazdı.

    "UFAK BİR OPERASYON"

    Sanatçı, uzun zamandır süren ağrıları nedeniyle doktora başvurduğunu söyledi: “Ufak bir operasyonla biyopsi için parça alındı. Yapılacak bir şey yok. Sonunda ameliyat şart..."

    Ayşe Mine hastaneyle kaldırıldı #1

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