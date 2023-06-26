Ayşe Tolga'nın nafaka artışı davası Oyuncu Ayşe Tolga eski eşine seneler sonrasında nafaka davası açtı.

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Ekranlara bir dönem damga vurmuş isimlerden biri olan oyuncu Ayşe Tolga, Ayrılsak da Beraberiz ve Seksenler gibi dizilerle hafızalara kazınmıştı.

Oyuncu Ayşe Tolga 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Marsel Eskinazi ile yeniden davalık oldu.

2013 yılında görülen boşanma davasında 13 yaşında olan kızlarının velayetini anneye veren mahkeme, Eskinazi’nin çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ile bakıcı maaşı ve özel sağlık sigortasını karşılamasına karar verdi.

175 bin lira

Ünlü oyuncu, nafakayı 60 kat arttırarak 175 bin liraya yükseltilmesi için 10 yıl sonra dava açtı.

Karşı dava açtı

Tolga, ayrıca eski eşinin son zamanlarda kendisine karşı düşmanca his ve davranışlar içerisine girdiğini belirtti. İddiaları reddeden Marsel Eskinazi ise karşı dava açtı.