Ayşecan Tatari: Bebek kıpır kıpır

"Bebek kıpır kıpır kıpırdar" Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift şimdilerde bebek bekliyor.

"ETİM ETİNE DEĞENDE"

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, geri sayıma başladı. Tatari, göbeği burnunda pozları da Instagram hesabından "Etim etine değende, elimi karnına koyanda, bebek kıpır kıpır kıpırdar.." notuyla paylaştı.

Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.