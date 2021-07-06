Euro
10.2917
-0.01%
Dolar
8.6553
-0.11%
Altın
500.49
0.24%
Borsa
1.393
0%
Bitcoin
294.950
-0.83%
EXEN Coin
28.32
-4.96%
22ºC
İstanbul
Yağmur 22 C

    Ayşecan Tatari: Kızımdan ayrılma fikri nefesimi sıkıştırıyor

    Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, anne olduktan sonra duygularını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 06:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayşecan Tatari: Kızımdan ayrılma fikri nefesimi sıkıştırıyor

    Oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızları Müjgan 8 aylık oldu. Noter işlerini halletmek için evden çıkan Ayşecan Tatari, kızından ilk kez ayrı kaldı.

    Tatari, Müjgan'ın doğumuyla değişen hayatını da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

    "MESLEĞİM BİLE ÖNEMSİZ KALDI"

    "Akşamları çalıştığım bir işim olduğunu, Müjgan'ı bırakma fikrinin bile nefesimi sıkıştırdığını, onunla olmayla kıyaslayınca çok sevdiğim mesleğimin bile önemsiz görüneceğini ve bütün bu işlerin nasıl bir dengeye oturacağını hiç düşünmemiştim...

    Doğurduğumdan beri hep düşünüyorum; nasıl yani 'Şimdi herkes çocuğunu benim Müjgan'ı sevdiğim kadar mı seviyor?' diye... Ne çok sevgi var demek şu dünyada!"

    Ayşecan Tatari: Kızımdan ayrılma fikri nefesimi sıkıştırıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir