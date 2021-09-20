Ayşecan Tatari'yi kızdıran yorum

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, "Bakımsızsın" yorumlarına patladı.

Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Taze anne Ayşecan Tatari, kızının her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Tatari, son olarak kendisine gelen yorumlara yanıt verdi.

Ayşecan Tatari, bakımsızlık üzerine yazılan yorumlara toplu yanıt verdi ve şunları söyledi:

"BU ARA BÖYLEYİM"

"Sizi biraz bakımlı mı görsek, cildiniz ne kadar bakımsız vs bir sürü soru var. Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara. Ben bu halimden memnunum. Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim. Yarın canım ister biraz daha bakarım belki kendime. 11 ay önce doğum yaptım, uzun bir süre gibi geliyor ama değil aslında. Ne hormonların ne bedenin kendine gelmesi için.

"MEMNUNUM"

Ben aynaya baktığımda gördüğümden de memnunum ama yine de birilerine böyle yorumlar yapmadan iki kere düşünün."