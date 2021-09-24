Ayşegül Yıldız: İbrahim Bey çok yakışıklı olmuş

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da kızı Elif Ada ile konsere geldi.

İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Gecede Tatlıses'i eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı kızı Elif de yalnız bırakmadı.

"HEYECANLIYIZ"

Elif Tatlıses babasının en sevdiği şarkısının "Dom dom kurşunu" olduğunu söylerken eski eş de samimi açıklamasıyla dikkat çekti. Ayşegül Yıldız açıklamasında "Ben İbrahim Bey'den daha heyecanlıyım. Çok yakışıklı olmuş. Elif Ada da çok heyecanlı" dedi.

1.5 MİLYON TL HARCANDI

Konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti. Tatlıses'in sahne tasarımı için 1.5 milyon TL harcadığı iddiası gündem olmuştu.