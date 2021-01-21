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    Aysel Gürel'in mirasçısı Mehtap Ar davayı kazandı

    Annesinin bestelediği ‘Sen Ağlama' şarkısının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı davayı kazanan Mehtap Ar'a 23 bin TL'lik tazminat, 16 yıllık faiziyle ödenecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 09:38
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    Aysel Gürel'in mirasçısı Mehtap Ar davayı kazandı

    Söz yazarı Aysel Gürel’in mirasçısı Mehtap Ar, annesinin bestelediği, Sezen Aksu’nun okuduğu ‘Sen Ağlama’ şarkısının izinsiz kullanılmasına itiraz etti.

    DAVA AÇTI

    Annesinin varisi sıfatıyla Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) üye olan Mehtap Ar, telefonda bekleme müziği olarak kullandığı iddiasıyla İGDAŞ’a (İstanbul Gaz Dağıtım AŞ) dava açtı.

    Mehtap Ar, hak sahibi olarak eserin kendisinden izin alınmadan kullanıldığını söyleyerek açtığı davayı kazandı.

    16 YILLIK FAİZİYLE ALACAK

    Mahkeme, 23 bin lira tazminatın 16 yıllık faiziyle birlikte davalı İGDAŞ’tan alınarak Mehtap Ar’a ödenmesine karar verdi.

    Aysel Gürel in mirasçısı Mehtap Ar davayı kazandı #1

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