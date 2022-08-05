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- Aysun Kayacı, Türkiye'ye geldi
Aysun Kayacı, Türkiye'ye geldi
Bir dönem podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra görüntülendi
- Haber Merkezi
- 05.08.2022 - 07:05
- Güncelleme : 05.08.2022 - 07:39
43 yaındaki manken ve oyuncu Aysun Kayacı, atıldığı bir televizyon programında "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" çıkışından sonra oldukça tepki görmüş ve derin bir sessizliğe gömülmüştü.
Londra'da yaşıyor
Ekonomist Efe Kapancı ile evlenince Londra'ya yerleşen ve iyice gözden kaybolan Kayacı, uzun zaman sonra ortaya çıktı.
Bir kızı var
Aysun Kayacı, tatil için Türkiye'ye geldi. Kızıyla Bodrum'da görüntülenen Kayacı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Biraz kilo alan eski oyuncunun, ikinci kez hamile olabileceği iddia edildi.