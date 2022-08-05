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Aysun Kayacı, Türkiye'ye geldi

Aysun Kayacı, Türkiye'ye geldi

Bir dönem podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra görüntülendi