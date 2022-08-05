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    Aysun Kayacı, Türkiye'ye geldi

    Bir dönem podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra görüntülendi
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 07:05
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 07:39
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    Aysun Kayacı, Türkiye'ye geldi

    43 yaındaki manken ve oyuncu Aysun Kayacı, atıldığı bir televizyon programında "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" çıkışından sonra oldukça tepki görmüş ve derin bir sessizliğe gömülmüştü.

    Londra'da yaşıyor

    Ekonomist Efe Kapancı ile evlenince Londra'ya yerleşen ve iyice gözden kaybolan Kayacı, uzun zaman sonra ortaya çıktı.

    Bir kızı var

    Aysun Kayacı, tatil için Türkiye'ye geldi. Kızıyla Bodrum'da görüntülenen Kayacı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

    Biraz kilo alan eski oyuncunun, ikinci kez hamile olabileceği iddia edildi.

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    Aysun Kayacı, Türkiye ye geldi #2

    Aysun Kayacı, Türkiye ye geldi #3


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