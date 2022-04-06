- Haberler
- Magazin Haberleri
- Azeri kızı Günel'in annesi görenleri şaşırttı
Azeri kızı Günel'in annesi görenleri şaşırttı
Azeri kızı Günel'in annesi, güzellikte kızını geçti.
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 10:58
- Güncelleme : 06.04.2022 - 11:14
Didem şarkısıyla Türkiye'de şöhreti yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.
Geçirdiği estetik operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Günel Zeynalova, bu sefer annesi Zöhre Zeynalova sayesinde gündeme geldi.
ANNESİNİ PAYLAŞTI
Günel Zeynalova, Instagram hesabından annesinin fotoğrafını yayınladı. Ünlü şarkıcının annesini görenler gözlerine inanamadı. Anne Zöhre Zeynalova'ya yorum yağdı.