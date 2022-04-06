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    Azeri kızı Günel'in annesi görenleri şaşırttı

    Azeri kızı Günel'in annesi, güzellikte kızını geçti.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:14
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    Azeri kızı Günel'in annesi görenleri şaşırttı

    Didem şarkısıyla Türkiye'de şöhreti yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

    Geçirdiği estetik operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Günel Zeynalova, bu sefer annesi Zöhre Zeynalova sayesinde gündeme geldi.

    ANNESİNİ PAYLAŞTI

    Günel Zeynalova, Instagram hesabından annesinin fotoğrafını yayınladı. Ünlü şarkıcının annesini görenler gözlerine inanamadı. Anne Zöhre Zeynalova'ya yorum yağdı.

    Azeri kızı Günel in annesi görenleri şaşırttı #1

    Azeri kızı Günel in annesi görenleri şaşırttı #2


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