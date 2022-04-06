Petrol
107.75
1.04%
Euro
16.10
0.29%
Dolar
14.74
0.18%
Altın
912.96
0.22%
Borsa
2334
0.34%
Bitcoin
672.388
-2.34%
BTXN Coin
31.77
-2.27%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Azra Akın dolandırıldı

    Eski manken Azra Akın da dolandırılan ünlüler listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Azra Akın dolandırıldı

    Uzun zamandır yaptığı yardımlarla gündeme gelen eski Türkiye güzeli Azra Akın, dolandırıldı.

    Akın, yardım derneği olduğunu söyleyen E. U. tarafından dolandırıldı. Burs verdiği kişilere yardımların gitmediğini öğrenen Akın, hayatının şokunu yaşadı.

    Dolandırıldığını anlayan Akın, E. U. ve derneğiyle hemen ilişkisini kesti.

    MENAJER 20 BİN DOLAR VERDİ

    En son Azra Akın’ın menajeri Yasemin Kök’ten 20 bin dolar borç alan E. U., düzenlediği senedi de Yasemin Kök’e vermedi. Senedin sadece fotoğrafını gönderen E. U., 20 bin doları da alıp kayıplara karıştı.

    Sessizliğini koruyan Azra Akın'ın ne kadar para kaptırdığı daha ortaya çıkmadı.

    Azra Akın dolandırıldı #1

    Azra Akın dolandırıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    5 Nisan Avukatlar Günü: Avukat eşe, dosta, meslektaşa kutlama mesajları 2022
    Gündem

    5 Nisan Avukatlar Günü: Avukat eşe, dosta, meslektaşa kutlama mesajları 2022

    Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday değerlendirmesi
    Politika

    Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday değerlendirmesi

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi
    Ekonomi

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi

    Görüş Bildir