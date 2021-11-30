Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım

Babasını son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Yaklaşık 2.5 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı hayatını kaybetti.

Şallı'nın babası Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazenin ardından Ebru Şallı sosyal medya hesabından babasıyla çekilen fotoğraflarını duygusal bir notla paylaştı.

PARS'I ANDI

Babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, 'ponçiğim' diye hitap ettiği vefat eden oğlu Pars'ı da andı.

Şallı paylaşımında "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" notunu yazdı.