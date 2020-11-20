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    Babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

    İngiltere'de yaşayan Suna Yıldızoğlu, karantina önlemleri dolayısıyla babasının cenazesi katılamadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 07:14
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    Babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

    Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasının cenazesine koronavirüs önlemleri nedeniyle katılamayacağını söyledi.

    "BUNA DA ŞÜKÜR"

    İngiltere'deki koronavirüs önlemleri hakkında bilgi veren Yıldızoğlu, "Babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. 'Buna da şükür' diyoruz" dedi.

    Babasının cenazesine internet üzerinden katılacak #1

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