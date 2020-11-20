Babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

İngiltere'de yaşayan Suna Yıldızoğlu, karantina önlemleri dolayısıyla babasının cenazesi katılamadı.

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasının cenazesine koronavirüs önlemleri nedeniyle katılamayacağını söyledi.

"BUNA DA ŞÜKÜR"

İngiltere'deki koronavirüs önlemleri hakkında bilgi veren Yıldızoğlu, "Babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. 'Buna da şükür' diyoruz" dedi.